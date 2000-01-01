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Благотворительный забег "ДЖЕРСИ РАН №1"

В Москве пройдет благотворительный забег в формах любимых команд - 14 сентября Спортс", совместно с беговым сообществом "Уралхим Run Factory", благотворительным фондом "Спорт для Жизни" и спорткомплексом "Лужники" проведет в Москве первый благотворительный джерси-забег, направленный на поддержку и развитие спорта для людей с инвалидностью.
Мероприятие пройдёт в формате community run. Это забег, организованный сообществом, где главная цель – не спортивные достижения, а объединение людей ради активного отдыха и поддержки здорового образа жизни. Забег соберет болельщиков самых разных клубов. Центральным элементом станет джерси – символ приверженности любимой команде, важнейший атрибут фанатской культуры и способ выразить свою поддержку.

Участники смогут выбрать дистанцию 1,5 км или 5 км, выступая в форме футбольной, баскетбольной, хоккейной, бейсбольной или другой спортивной команды. Старт забега – в субботу 14 сентября в 14:00 на базе Уралхим Run Factory (Лужнецкая набережная, д. 24, метро Воробьевы горы), а финал – у кромки поля Большой Спортивный Арены Лужники, важнейшего места в истории российского и зарубежного спорта. Участие в забеге доступно только для лиц старше 18 лет, необходимо пройти регистрацию на сайте или в приложении Run Factory и оплатить слот. Стоимость – 1000 рублей, оплата картой на сайте/мобильном приложении.

Собранные средства будут направлены на организацию бесплатных тренировок для подопечных фонда «Спорт для Жизни» в рамках «Марафона в Темноте». Эта флагманский проект, который помогает людям с инвалидностью по зрению заниматься спортом. Уже более десяти лет фонд активно способствует развитию инклюзии и доступности любительского спорта в России.
Сбор участников в 13:00, старт забега в 14:00.
Следите за новостями забега в телеграм-каналах:
- Уралхим Run Factory t.me/runfactory
- Гуляш | Забег в джерси t.me/gulyashrun.
ЗАБИРАЙ СВОЙ СЛОТ!
1,5 км
5 км
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